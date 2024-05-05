Aksa Futbol Ligleri 30. Hafta sonuçları

SÜPER LİG
Yenicami-Mağusa T.Gücü: 1 – 1
Türk Ocağı-C.B.Gençlik Gücü: 1 – 7
K.Kaymaklı-Cihangir : 1 – 0
A.Yeşilova-Pera L.G.Birliği : 1 – 1
Lefke-Karşıyaka : 2 – 0
Mesarya-Yeniboğaziçi: 4 – 1
Göçmenköy-Doğan T.Birliği: 4 - 2
1. LİG
Gönyeli-M.H.Yılmazköy: 4 – 2
Esentepe-Binatlı : 0 – 0
Girne H.Evi-Mormenekşe: 0 – 2
Lapta-Hamitkö: 2 – 2
Ozanköy-Geçitkale: 1 – 1
Yalova-D.C.Çanakkale: 1 – 1
Baf Ü.Yurdu-Düzkaya: 0 – 1
Ü.Maraş-M.Değirmenlik: 2 – 7
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