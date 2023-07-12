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Avustralya’dan acı haber

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Avustralya’dan acı haber
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Aslen Limasollu olup uzun yıllardan beridir Avustralya’da yaşayan Asaf Salih dün hayata gözlerini yumdu.
Çevresinde sevilen bir kişilik olan Asaf Salih, 77 yaşında vefat etti.
Salih’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.
 
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