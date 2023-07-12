Avustralya’dan acı haber

Aslen Limasollu olup uzun yıllardan beridir Avustralya’da yaşayan Asaf Salih dün hayata gözlerini yumdu.
Çevresinde sevilen bir kişilik olan Asaf Salih, 77 yaşında vefat etti.
Salih’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.