Sinan ve Erhun resmen MTG’li

Necati KÜLAHLILARSüper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde resmi imzalar atılmaya devam ediyor.Geçtiğimiz hafta anlaşmaya vardığı tecrübeli futbolcular Sinan Ögüt ile Erhun Öztümer bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda MTG yöneticileri Kemal Mahirel ve Çağrı Aktuğ eşliğinde resmi imzaları atarak sarı-yeşilli formayı giydiler.Sinan Ögüt, son iki sezondur süper lig ekibi Mesarya’da oynarken, Erhun Öztümer ise geçtiğimiz sezon Türkiye Süper Lig ekibi Adana Demirspor formasını giymişti.