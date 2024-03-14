Ataseli ailesi çınarına ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasınız daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy sakinlerinden, sevilen sima Tomris Ataseli bugün hayatını kaybetti.
Ataseli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi 15 Mart 2024 Cuma (yarın) günü Çatalköy Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Çatalköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.