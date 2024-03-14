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Ataseli ailesi çınarına ağlıyor

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Ataseli ailesi çınarına ağlıyor
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Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasınız daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy sakinlerinden, sevilen sima Tomris Ataseli bugün hayatını kaybetti.
Ataseli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi 15 Mart 2024 Cuma (yarın) günü Çatalköy Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Çatalköy Mezarlığı'na defnedilecek.
 
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