Tatar ile BM Temsilcisi Holgiun iftar yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’a ikinci tur ziyarete bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la İlgili Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’la iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 18.00 sıralarında başlayan yemeğe Holgiun tek başına geldi. Holgiun’u, Özel Temsilci Güneş Onar karşıladı.

Tatar ve Holgiun’un baş başa yiyeceği iftar yemeğinin menüsünde, bulgur köftesi, katmer, ceviz macunu ve ekmek kadayıfı da yer aldığı kaydedildi.

