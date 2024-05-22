Ataoğlu ailesinin acı günü

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden olan Avtepe sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun amcasının oğlu olan aslen Avtepe'li olup Mağusa sakinlerinden Yunus Ataoğlu dün hayatını kaybetti.

Yunus Ataoğlu, bugün ikindi namazına müteakip Avtepe Köy Mezarlığı’na defnedilecek.