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Ataoğlu ailesinin acı günü

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Ataoğlu ailesinin acı günü
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Karpaz bölgesinin küçük köylerinden olan Avtepe sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun amcasının oğlu olan aslen Avtepe'li olup Mağusa sakinlerinden Yunus Ataoğlu dün hayatını kaybetti.
Yunus Ataoğlu, bugün ikindi namazına müteakip Avtepe Köy Mezarlığı’na defnedilecek.
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