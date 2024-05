NASA Proje Bilimcisi Lockwood DAÜ’de sunum yaptı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (The National Aeronautics and Space Administration)(NASA) Proje Bilimcisi Dr. Alex Lockwood, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) sunum yaptı.

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü organizasyonu ile Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü destekleriyle düzenlenen Astronomi Günü etkinliğine katılan Lockwood, “Discovering Our Universe: Past, Present and Future” konulu sunum düzenlendi.

Etkinliğe, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Öğrenci İşerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik sonunda Dr. Lockwood’a teşekkür plaketi takdim edildi. Sunumun ardından DAÜ Atatürk Meydanı’nda teleskoplarla “Exploring the Dynamic Nature of the Sun” adlı gözlem etkinliği düzenlendi.

DAÜ rektörlüğü ziyaret edildi

Etkinlik öncesinde DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe’yi ziyaret eden Dr. Alex Lockwood, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ev sahipliğinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Karatepe tarafından Dr. Lockwood’a Kıbrıs’a ve DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulundu.