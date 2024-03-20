Atakan ailesi çınarına ağlıyor

Güelyurt bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Yalovalı olup 1974 sonrası Aşağı Bostancı'da ikamet etmekte olan Sevim Atakan dün hayata gözlerini yumdu.

Cenazesi bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa kabristanlığında defnedilecek