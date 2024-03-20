Rum polisine yeni anti drone sistemi için ihaleye çıkılıyor

Güney Kıbrıs’ta stratejik öneme sahip binaların drone saldırılarından korunabilmesi amacıyla yeni ihaleye çıkılıyor.

Fileleftheros gazetesi, Rum Polis Genel Müdürlüğü’nün, Güney Kıbrıs’ta stratejik öneme sahip binaların insansız hava araçlarından (drone) korunabilmesi amacıyla bir savunma kalkanı oluşturulabilmesi adına yeni bir ihaleye çıktığını yazdı.

Gazete, Rum polisinin 2021 yılında da benzer bir ihaleye çıktığını ve yeni ihalenin bu ihaleyle bir ilişkisi olmadığını vurguladı.

Önceki ihaleyi üstlenen şirketin 2024 yılı sonuna kadar yükümlüklerini yerine getirmesinin öngörüldüğünü ancak söz konusu şirketin, Orta Doğu’daki çatışmaları gerekçe göstererek 2025 yılı sonuna kadar uzatma talep ettiği de belirtildi.

Polis, çıkılan yeni ihalenin ayrıntılarına güvenlik gerekçesiyle yer verilmedi.

