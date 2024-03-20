banner913
banner932
Rüzgâr enerjisi en çok hangi bölgelerde kullanılır?
Rüzgâr enerjisi en çok hangi bölgelerde kullanılır?
15 0
Üç sendika Merkezi Cezaevinde grev yapıyor
Üç sendika Merkezi Cezaevinde grev yapıyor
20 0
 
Bunun adı soykırım!
Bunun adı soykırım!
13 0
Avcil emareleri mi saklıyor?
Avcil emareleri mi saklıyor?
32 0
Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı finalistler belirleniyor
Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı finalistler belirleniyor
37 0
KTOEÖS, “süregelen sorunlarla” ilgili Dr. Fazıl Küçük Lisesinde basın açıklaması yaptı
KTOEÖS, “süregelen sorunlarla” ilgili Dr. Fazıl Küçük Lisesinde basın açıklaması yaptı
44 0
Güney Lefkoşa beyaza büründü
Güney Lefkoşa beyaza büründü
160 0
banner1012

Rum polisine yeni anti drone sistemi için ihaleye çıkılıyor

banner974
Rum polisine yeni anti drone sistemi için ihaleye çıkılıyor
banner971
Güney Kıbrıs’ta stratejik öneme sahip binaların drone saldırılarından korunabilmesi amacıyla yeni ihaleye çıkılıyor.
Fileleftheros gazetesi, Rum Polis Genel Müdürlüğü’nün, Güney Kıbrıs’ta stratejik öneme sahip binaların insansız hava araçlarından (drone) korunabilmesi amacıyla bir savunma kalkanı oluşturulabilmesi adına yeni bir ihaleye çıktığını yazdı.
Gazete, Rum polisinin 2021 yılında da benzer bir ihaleye çıktığını ve yeni ihalenin bu ihaleyle bir ilişkisi olmadığını vurguladı.
Önceki ihaleyi üstlenen şirketin 2024 yılı sonuna kadar yükümlüklerini yerine getirmesinin öngörüldüğünü ancak söz konusu şirketin, Orta Doğu’daki çatışmaları gerekçe göstererek 2025 yılı sonuna kadar uzatma talep ettiği de belirtildi.
Polis, çıkılan yeni ihalenin ayrıntılarına güvenlik gerekçesiyle yer verilmedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.