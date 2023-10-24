Aslanköy, bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin merkezinde yer alan Aslanköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslanköy sakinlerinden 1974 Dohni şehitlerinden Münür Kasım’ın eşi değerli insan, Suna Kasım İlal vefat dün vefat etti.

İlal’in cenazesi bugün Aslanköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Aslanköy Mezarlığı’na defnedildi.



