Asırlık bir çınarı daha kaybettik

Ülkemiz asırlık bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen çınarlarından eski banka müdürü Mehmet Şakir Alemdar hayata veda etti.

98 yaşında vefat eden Mehmet Şakir Alemdar, Lefkoşa’da iz bırakmış kişilerden biriydi.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.



