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Galatasaray şampi...

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğa sadece 1 puan uzakta kaldı

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Galatasaray şampi...
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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Dk. 46 Biraschi), Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Dk. 81 Güven Yalçın), Kourbelis (Dk. 75 Paoletti), Can Keleş, Eysseric, Mendes (Dk. 81 Lasagna), Markao
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Sanchez), Köhn, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 81 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 81 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 90+4 Ndombele), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+4 Zaha), Icardi
Goller: Dk. 34 Mendes, Dk. 83 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+4 Barış Alper Yılmaz, Dk. 70 Mertens, Dk. 90 Berkan Kutlu (Galatasaray)
 
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Galatasaray geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini 45+4'te Barış Alper Yılmaz, 70'te Mertens ve 90'da Berkan Kutlu kaydetti. Vavacars Fatih Karagümrük'ün golünü 34'te Ryan Mendes, 83'te Markao attı.
Galatasaray ligin bitimine 2 hafta kala puanını 99 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Karagümrük ise 37 puanda kaldı.
Galatasaray ligin ikinci yarısında çıktığı tüm maçları kazanırken, üst üste 17. galibiyetini elde etti.
99 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray ligin 37. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinden 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

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