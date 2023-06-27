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Ani ölüm: Tolga Kınacı vefat etti

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Ani ölüm: Tolga Kınacı vefat etti
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Ülkemizin sevilen simalarından eski hentbol hakemi, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarından Tolga Kınacı bu sabah eşi tarafından evinde ölü bulundu.

Bir süre önce baba olan Kınacı'nın ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
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