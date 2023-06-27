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Hemşirelerin eylemi devam ediyor

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Hemşirelerin eylemi devam ediyor
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), “kamu çalışanları arasında adaletsizlik yapıldığı” gerekçesiyle başlattığı uyarı grevine bugün de devam ediyor.

Sendika, bugün 09.00-12.00 saatleri arasında grev uyguluyor. Sendika, Kurban Bayramı’nda ise ek mesaiye kalmama eylemi uygulayacak.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan alınan bilgiye göre, grev ve eylemler nedeniyle servislerde sıkıntılar da yaşanabilir. Sendika, bayram süresince ek mesai eylemi yapılacağını ancak çalışmak isteyen üyelerinin çalışacağını kaydetti. Sendika, çalışmak istemeyen üyelerin artması durumunda ise servislerde sıkıntı yaşanacağı uyarısında bulundu.
 
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