Alsancak bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak'ın sevilen, sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Larnaka’lı olup Alsancak’ta ikamet eden emekli mücahit Erdoğan Köle bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Köle’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Erdoğan Köle’nin cenazesi bugün Alsancak Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenazesi Alsancak Kabristanlığı’na defnedildi.

