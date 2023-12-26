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58 yaşında hayatını kaybetti

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58 yaşında hayatını kaybetti
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Lefke’de sakin İbrahim Tomak (E-58) dün saat 11:30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahta ölü olarak bulundu.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Tomak’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.

İsmet Halil’in ölüm sebebi açıklandı

Öte yandan, polis, cumartesi günü, Gazimağusa’da kalmakta olduğu yaşlı bakım evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren İsmet Halil’in (K-88) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “hipertansiyon, kalp hastalığı, kalp kapak hastalıkları, kronik akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildiğini açıkladı.
 
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