Alsancak bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Alsancak'ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Tatlısu'lu olup Alsancak'ta ikamet eden Önal Yapıcıoğulları bugün vefat etti.
84 yaşında vefat eden Yapıcıoğulları’nın cenazesi yarın (28 Haziran)Çarşamba öĝle namazından sonra kılınacak cenaze namazına müteakip Alsancak Kabristanlığına defnedilecek.
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