Tatar'a, onursal başkanlık ve “Kızıl Elma Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü” verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından “Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Onursal Başkanlığı” ve Kıbrıs Barış Suyu Projesi’ne katkılarından dolayı “Kızıl Elma Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü” verildi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği 20. Yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda verilen ödülü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu aldı.

Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen Türk Dünyası Resim Sergisi açılışı ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın video mesajı katılımcılara gösterildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında; “Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin yapmış olduğu çalışmaları yakından izlemeye çalıştığını aktararak, Türk dünyası için hem Türk Devletleri Teşkilatı hem akraba toplulukları mimar ve mühendislerinin aynı çatı altında yaptığı çeşitli farklı projelerin mimar ve mühendislik alanında göstermiş olduğu başarıların oluşturulan güzel birlikteliğin hayırlara vesile olmasını” diledi, yönetim ve üyelerini kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında, “Hem ekonomik, hem kültürel, hem sosyal alanda yapılacak çalışmalarla aramızdaki kadim bağların daha da gelişmesi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanan Türk cumhuriyetlerinin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin akraba topluluklarına katılabilmesi ve anayasal adımızla kadim bir üyesi olarak gözlemci statüsüyle temsil ediliyor olmamız şahsımda bütün Kıbrıs Türk halkına göstermiş olduğunuz bu yakınlığa ve bize layık gördüğünüz onurdan dolayı hepinize yürekten teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı, çeşitli farklı etkinliklerde ve faaliyetlerde genç nesillerin buluşabilmesi ve birbirlerini tanıyabilmeleri ve bu bağların daha da güçlendirilmesinin en büyük temennisi olduğunu belirtti.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, “uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk dünyası akraba toplulukları kültür coğrafyasında mühendislik, mimarlık ve şehircilik camiası ile birlikte ‘dilde, fikirde, işte birlik’ şiarıyla Türk milletini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılması hedefiyle” faaliyetler yürütüyor.

