Alpay hocaya gözyaşlarıyla veda

Yaşamını önceki gün yitiren Kimlik ve Muhaceret Dairesi eski müdürlerinden Alpay Lisani dün Lefkoşa’da toprağa verildi.

Uzun yıllar öğretmenlik yapan ve birçok öğrenci yetiştiren Alpay Lisani’nin cenaze töreni dün Lefkoşa Kabristanlığında yapıldı.Pandemi kurallarına göre düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.Baf-Poli kökenli olan Alpay Lisani Türkiye’den mezun olduktan sonra çeşitli okullarda ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştı. Dönemim hükümeti tarafından Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Alpay Lisani buradan emekli olmuştu.