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Alpay hocaya gözyaşlarıyla veda

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Yaşamını önceki gün yitiren Kimlik ve Muhaceret Dairesi eski müdürlerinden Alpay Lisani dün Lefkoşa’da toprağa verildi.

Alpay hocaya gözyaşlarıyla veda
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Uzun yıllar öğretmenlik yapan ve birçok öğrenci yetiştiren Alpay Lisani’nin cenaze töreni dün Lefkoşa Kabristanlığında yapıldı.
Pandemi kurallarına göre düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
Baf-Poli kökenli olan Alpay Lisani Türkiye’den mezun olduktan sonra çeşitli okullarda ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştı. Dönemim hükümeti tarafından Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Alpay Lisani buradan emekli olmuştu.
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