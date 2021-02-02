Alpay hocaya gözyaşlarıyla veda

Uzun yıllar öğretmenlik yapan ve birçok öğrenci yetiştiren Alpay Lisani’nin cenaze töreni dün Lefkoşa Kabristanlığında yapıldı.
Pandemi kurallarına göre düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
Baf-Poli kökenli olan Alpay Lisani Türkiye’den mezun olduktan sonra çeşitli okullarda ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştı. Dönemim hükümeti tarafından Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Alpay Lisani buradan emekli olmuştu.
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