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Döveç ailesinin acı kaybı

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İş İnsanı Elmaz Döveç’in yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu

Döveç ailesinin acı kaybı
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Döveç Brothers Ltd kurucularından Elmaz Döveç yaşamı boyunca birçok projeyi başarı ile tamamladı.
Çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan Elmaz Döveç dün hayatını kaybetti.
Elmaz Döveç dün 14.30’da Mağusa Kabristanlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından pandemi koşullarında defnedildi.
 
 
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