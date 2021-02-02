Döveç ailesinin acı kaybı

Döveç Brothers Ltd kurucularından Elmaz Döveç yaşamı boyunca birçok projeyi başarı ile tamamladı.
Çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan Elmaz Döveç dün hayatını kaybetti.
Elmaz Döveç dün 14.30’da Mağusa Kabristanlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından pandemi koşullarında defnedildi.
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