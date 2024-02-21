Aligüllü ailesi yasta

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu köyü sakinlerinden sevilen sima Erol Aligüllü dün vefat etti.
Aligüllü’nün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’na defnedildi.
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