banner913
banner932
"KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak"
9 0
Sahte diploma alan milletvekili kim?
Sahte diploma alan milletvekili kim?
36 0
 
Şampiyon Melekler Kupası Çamlıkspor’un
Şampiyon Melekler Kupası Çamlıkspor’un
30 0
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
46 0
Narenciyeciler eylem yaptı
Narenciyeciler eylem yaptı
23 0
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
15 0
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
153 0
banner1012

"KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak"

banner974
"KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak"
banner971
 Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, milli muharip uçak KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetlerimizin harekat kapasitesinin güçlendirilmesine ve stratejik askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak olan KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak."
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.