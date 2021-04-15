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Alayköy yasta

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Alayköy’de 12 yıl boyunca Belediye Başkanlığı görevi yapan Hüseyin Kaya yaşamını yitirdi

Alayköy yasta
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Alayköy eski belediye başkanı 72 yaşındaki Hüseyin Kaya hayatını kaybetti.
1994-2006 yılları arasında Alayköy Belediye başkanlığı yapmış olan Hüseyin Kaya, geçirdiği  rahatsızlık sonucu dün yaşamını yitirdi.
Hüseyin Kaya'nın bir süredir akciğerlerindeki rahatsızlıktan dolayı tedavi gördüğü öğrenildi.
Kaya’nın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Kaya'nın cenazesi yarın Alayköy'de yapılacak töreninin ardından defnedilecek. 
Hüseyin Kaya, 1949 Yılında Sivas’ta doğdu. Ankara Yıldırım Beyazıt Sanat Enistütüsü elektrik Bölümünden mezun oldu. Ankara Yükseliş Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademisi mimarlık 2’nci sınıfını tamamlayarak eğitimine ara verdi. 1974 Barış Harekatı’nın birinci ve ikinci aşamalarına katılan Kaya, vatani görevini tamamladıktan sonra Kıbrıs’ a yerleşti. 1976-1994 yılları arasında Un, yağ ve şeker mamulleri üretimi ve satışı yapan iş yerleri çalıştırdı.
Dernek, kulüp, meslek kuruluşlarının ve siyasi partilerin çeşitli organlarında görev aldı. 1994 Yılında Alayköy Belediye Başkanlığına seçildi ve 3 dönem bu görevi sürdürdü.
 
 
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