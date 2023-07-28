Aksaçlı ailesi çınarını kaybetti

Aslen Dip Baflı olan ve uzun yıllar Avustralya ile İngiltere’de yaşadıktan sonra ülkeye dönerek Boğaz’da yaşamını sürdüren Nursel Aksaçlı Çarşamba günü vefat etti.

86 yaşında vefat eden Aksaçlı'nın vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Nursel Aksaçlı'nın cenazesinin yarın İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.





