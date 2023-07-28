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Altuğra:" Tecrübeli doktorlarımız başarılı ameliyatlara imza atıyor"

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Altuğra:" Tecrübeli doktorlarımız başarılı ameliyatlara imza atıyor"
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, tecrübeli doktorların başarılı ameliyatlara imza atmaya devam ettiğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Altuğra, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yemek borusunda tespit edilen tümör nedeniyle ameliyat edilen 76 yaşındaki hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Bakan Altuğra, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde başarılı bir operasyona daha imza atıldığını, yemek borusunda tespit edilen tümör nedeniyle ameliyat edilen hastanın sağlığına kavuştuğunu belirtti. 
Altuğra, yaklaşık 8 saat süren ameliyatta hastanın hem göğüs hem karın boşluğuna müdahale edildiği bilgisi aldığını söyleyerek, ameliyatta yer alan Dr. Doğa Kalyoncu, Dr. Mustafa Kalfaoğlu,  Dr. Çağrı Cemaller, Dr. Hüseyin Mestan ve ekibe teşekkürlerini sundu.



 
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