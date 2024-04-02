Akova, Bodi muhtarına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Akova sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akova köyünün eski muhtarı ve Akova Kadınlar Derneği Başkanı Aysel Bodi'nin eşi, Tahir Bodi bugün vefat etti.

Uzun bir süreden beridir sağlık problemleriyle boğuşan Tahir Bodi'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Bodi'nin cenazesi yarın Akova Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip akova Kabristanlığı'na defnedilecek.