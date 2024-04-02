banner913
banner932
Merit Otellerinde bayram coşkusu bir başka yaşanacak
Merit Otellerinde bayram coşkusu bir başka yaşanacak
10 0
Geçitkale civarındaki bazı köylere yarın elektrik verilemeyecek
Geçitkale civarındaki bazı köylere yarın elektrik verilemeyecek
40 0
 
ÖZEV “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yürüyüş düzenledi
ÖZEV “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yürüyüş düzenledi
12 0
Araç Kayıt Otomasyon Sitemi'nde arıza
Araç Kayıt Otomasyon Sitemi'nde arıza
23 0
Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı
Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı
29 0
Serdinç Maypa teminatla serbest
Serdinç Maypa teminatla serbest
21 0
Büşra Yavuz kurtarılamadı
Büşra Yavuz kurtarılamadı
43 0
banner1012

Akova, Bodi muhtarına ağlıyor

banner1020

banner974
Akova, Bodi muhtarına ağlıyor
banner971
Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Akova sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akova köyünün eski muhtarı ve Akova Kadınlar Derneği Başkanı Aysel Bodi'nin eşi, Tahir Bodi bugün vefat etti.
Uzun bir süreden beridir sağlık problemleriyle boğuşan Tahir Bodi'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Bodi'nin cenazesi yarın Akova Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip akova Kabristanlığı'na defnedilecek. 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.