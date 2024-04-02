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Aslana 3 puan Icardi'den

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u Icardi'nin attığı gol ile 1-0 mağlup etti

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Aslana 3 puan Icardi'den
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Icardi'nin kafa golüyle maçı 1-0 kazanan Galatasaray puanını 84'e yükseltti.

Atakaş Hatayspor ise 33 puanda kaldı. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Hatayspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla 100. resmi karşılaşmasına çıktı.

Fernando Muslera, 5. kez 'dalya' dedi

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılarla 500. resmi karşılaşmasına çıktı. Mücadele öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera’ya plaket takdim etti.

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