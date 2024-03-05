Akova bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Akova bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Larnaka bölgesi köylerinden Vuda köyü doğumlu olan ve uzun yıllardır Akova’da yaşamını sürdüren Şener Vudalı bugün hayata gözlerini yumdu.

Vudalı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Akova Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akova Kabristanlığı’na defnedilecek.

