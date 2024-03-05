Önder Ecesoy için LTB önünde anma töreni düzenlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı iken dün vefat eden Hüseyin Önder Ecesoy anısına uzun yıllar hizmet verdiği, meclis üyeliği ve Asbaşkanlığını yaptığı Lefkoşa Türk Belediyesi binası önünde tören düzenlendi.Anma törenine LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra devlet ve hükümet yetkilileri, mevcut ve eski belediye meclis üyeleri, LTB çalışanları, ailesi ve yurttaşlar katıldı.Anma töreninde bir konuşma yapan Önder Ecesoy’un oğlu Ali Ecesoy, babasının en sevdiği yer olan LTB’den uğurlanmakta olduğunu ifade ederek, onun belediye ve Lefkoşa’ya olan sevgisini anlattı.LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise Önder Ecesoy’un tırnakları ile kazıya kazıya önce Temizlik Şube amirliğine ardından da meclis üyeliğine kadar Lefkoşa’ya her alanda hizmet verdiğini söyledi.Ecesoy’un LTB’de her odada ayrı bir hikayesi, bir anısı olduğunu kaydeden Başkan Harmancı, personeline evladım diye hitap ettiğini ve şimdi evletlarının Lefkoşa’ya sahip çıkacağını belirtti. Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:2018’den beridir hep en kritik zamanlarda en krtitik kararlarda ara bulucu rolü ile bir babalık yaptı. Hepimize bir abilik yaptı. Bir yıla aşkın süredir de bence onun için çok çok önemli olan Asbaşkanlık görevini üstlendi. Asbaşkan odasında ismi orada kalmaya devam edecek ve "Önder Ecesoy Komite Toplantı Odası" olacak. Lefkoşa ve onun ödevleri bize emanet. Ruhu şad olsun.”Uzun yıllar Lefkoşa Türk Belediyesi’nde temizlik Şube Amiri olarak görev yapan Ecesoy, emekli olmasının ardından son iki dönemdir Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi ve son olarak da Belediye Asbaşkanı olarak görev yapmaktaydı.