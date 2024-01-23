Akıncılar bir çınarını daha kaybetti

Ülkemizin Güney'le sınır köylerinden biri olan Akıncılar bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akıncılar köyü sakinlerinden, sevilen çınarlarından Halil Öztem dün gece vefat etti.

Öztem’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri yasa boğdu.

Halil Öztem’in cenazesi yarın Akıncılar Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akıncılar Mezarlığı’na defnedilecek.

