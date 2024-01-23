banner913
banner932
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
37 0
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
14 0
 
Süte 5 TL indirim geldi
Süte 5 TL indirim geldi
26 0
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
16 0
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
19 0
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
27 0
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
22 0
banner1012
banner985

Güney'de aile içi şiddette ürküten rakamlar

banner974
Güney'de aile içi şiddette ürküten rakamlar
banner971
Larnaka’da kurulan özel birimin her gün neredeyse iki aile içi şiddet şikâyeti aldığı ve söz konusu birimin 2023 yılında toplam 700 aile içi şiddet şikâyeti aldığı haber verildi.
Şikayetlerin tecavüzün yanı sıra çocuklara ve eşlere yönelik istismarlarla alakalı olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere göre Larnaka’da aile içi şiddetle ilgili birimin kurulduğu 15 Şubat 2021 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar toplam 2 bin 115 şikâyette bulunulduğunu kaydetti.
Gazete bu şikayetlerden 300’üyle ilgili cezai kovuşturma yapıldığını, 80 de tutuklama olduğunu kaydetti.
Rum polisi basın sözcüsü Hristos Andreu ise açıklamasında, Güney Kıbrıs genelinde 2021 yılında 3 bin 347, 2022 yılında 3 bin 082, 2023 yılında ise 2 bin 941 şikâyet rapor edildiğini ekledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.