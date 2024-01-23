Güney'de aile içi şiddette ürküten rakamlar

Larnaka’da kurulan özel birimin her gün neredeyse iki aile içi şiddet şikâyeti aldığı ve söz konusu birimin 2023 yılında toplam 700 aile içi şiddet şikâyeti aldığı haber verildi.

Şikayetlerin tecavüzün yanı sıra çocuklara ve eşlere yönelik istismarlarla alakalı olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere göre Larnaka’da aile içi şiddetle ilgili birimin kurulduğu 15 Şubat 2021 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar toplam 2 bin 115 şikâyette bulunulduğunu kaydetti.

Gazete bu şikayetlerden 300’üyle ilgili cezai kovuşturma yapıldığını, 80 de tutuklama olduğunu kaydetti.

Rum polisi basın sözcüsü Hristos Andreu ise açıklamasında, Güney Kıbrıs genelinde 2021 yılında 3 bin 347, 2022 yılında 3 bin 082, 2023 yılında ise 2 bin 941 şikâyet rapor edildiğini ekledi.

