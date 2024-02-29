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Akdora ailesi çınarına ağlıyor

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Akdora ailesi çınarına ağlıyor
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'nın sevilen ailelerinden Akdora ailesinin çınarı Suzan Akdora dün vefat etti.
Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşada İsmail Safa Camisinde kılınacak  öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakipLefkoşa Mezarlığına defnedilecek.
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