Yılmaz Morgül'den Bülent Ersoy'a ağır sözler: Gebersin!

Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'un Zeki Müren ile ilgili söylediklerine çok sert tepki gösterdi: "Sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum. Akıl sağlığından şüphe duyuyorum, rezil bir iş ile kendini bitirdin, gebersin"

Best of Europe Awards ödül gecesi önceki gün Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Törene iş, cemiyet ve sanat hayatından birçok isim katıldı. Geceye katılan ünlüler muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz Morgül, şöyle konuştu:

"Bu dünya geçici, bütün sahne kıyafetlerimi Engelsiz Yaşam Vakfı'na bağışladım. Diğer sanatçı modelleri gibi değilim, o yalak çevrede olmak istemiyorum, dünyanın her yerinde iyilik yapmak istiyorum, mesela Avustralya'da tsunami oldu gittim sokakta konser verdim yabancı starlarla. Ama ben böyle şeyleri dile getirmeyi sevmediğim için kimse bilmez."

Sözlerine devam eden sanatçı, "Bazıları Edirne'den sonra kim star ki şeklinde düşünüyordu, o benim işte. Hepsinin üstündeyim, yurt dışında konser sayısı en yüksek olan Türk sanatçıyım. Amerika'da Brooklyn Müzesi salonunda konser veren tek Türk sanatçıyım. Biletli konserler bunlar, festivallerde bedava ücretsiz konser vermiyorum, para verip geliyorlar beni dinlemeye. Mütevazi olamam bu konuda, Türkiye'nin dünyaya açılmış nadir ses sanatçısıyım" diye konuştu.

Gazetecilerin "Bülent Ersoy'un Zeki Müren ile ilgili söylediklerine çok sert tepki gösterdiniz. Bülent Ersoy ile hiç konuştunuz mu? Sizi aradı mı?" sorusuna Morgül "O beni aramaya cesaret edemez, onun ismini dahi ağzıma almıyorum, bir ölünün arkasından rahmet ve dua dışında hiçbir şey konuşulamaz. Kendine sanatçı sıfatını yakıştıran bir kişi kalkıp Türk halkının en çok sevdiği ve saydığı bir müzik starının arkasından özel hayatının yargılayacığı, bel altı konuşmalarından tutun da bestelerini kendisinin yapmadığını söyleyerek, böyle bir starı hırsızlıkla itham ediyor, çok üzücü … Çamur dünyasındaki kelimeler kullandı, ona tek bir şey söylüyorum (Bülent Ersoy): Sakın karşıma çıkma!"

Sözlerine devam eden Yılmaz Morgül "O şahıs kendini Türkiye'nin en büyük sesi ilan edip bir daha gelmez benim gibisi diyecek kadar rayından çıktı, seni düelloya davet ediyorum, varsa cesaretin çıkarsın. Aklı sıra Zeki Müren’i aşağılıyor, o değerli sanatçı senden 20 yıl önce Türk musikilerini okudu. İnanılır gibi değil açıklamaları, zaten okuyamaz artık, anlıyorum onu da rahatsızlığı var. Haddini bilmedin B.E denilen insan, sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum. Akıl sağlığından şüphe duyuyorum, rezil bir iş ile kendini bitirdin, gebersin … " diyerek çok sert açıklamalarda bulundu