banner913
banner932
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
7 0
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
14 0
 
İş kazası can aldı
İş kazası can aldı
25 0
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
21 0
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
11 0
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
17 0
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
14 0
banner964
banner985

Akdoğan Şevket amcasına ağlıyor

banner989

banner974
Akdoğan Şevket amcasına ağlıyor
banner971
Mesarya’nın büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Stavrogonno’lu olan ve uzun yıllardan beridir Akdoğan’da yaşamını sürdüren Şevket Sevdalı dün vefat etti.
Sevdalı’nın cenazesi bugün Akdoğan Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı’na defnedildi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.