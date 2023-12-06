Akdoğan Şevket amcasına ağlıyor

Mesarya’nın büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Stavrogonno’lu olan ve uzun yıllardan beridir Akdoğan’da yaşamını sürdüren Şevket Sevdalı dün vefat etti.

Sevdalı’nın cenazesi bugün Akdoğan Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı’na defnedildi.

