banner913
banner932
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
6 0
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
14 0
 
İş kazası can aldı
İş kazası can aldı
25 0
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
21 0
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
11 0
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
17 0
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
14 0
banner964
banner985

"Kimliksizler"in mücadelesi Avrupa Parlamentosu'na taşınıyor

banner989

banner974
"Kimliksizler"in mücadelesi Avrupa Parlamentosu'na taşınıyor
banner971
Kıbrıslı Türklerin çocuklarının Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlık hakkı için mücadele eden Kimliksizler Derneği, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek'in davetiyle Brüksel'e gitti.
Güney ve Kuzey Kıbrıs'tan çeşitli örgüt temsilcilerinin de yer alacağı ziyaret grubunda Kimliksizler Derneği'ni Tahsin Oygar temsil ediyor.
Ziyarette, Avrupa Parlamentosu'ndaki AKEL Milletvekilleri ile görüşme gerçekleştirilecek ve "Kıbrıslı Türkler ve AB - Kıbrıs'ın Yeniden Birleştirilmesine İlişkin Perspektifler" konulu bir panel düzenlenecek.
Tahsin Oygar, çeşitli AB ülkelerinden parlamenterlerle yapacağı görüşmelerde, Kimliksizler'in yaşadığı insan hakları ihlallerini gündeme getirerek, çözüm arayışlarında destek isteyecek.
Ayrıca, derneğin Petitions Committee'ye 675 imza ile sunduğu ve soruşturma başlatılması için Avrupa Komisyonu'na aktarılan dilekçeyi de takip edecek.
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.