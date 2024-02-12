Akdoğan, Fikri abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Akdoğan sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü uaşıyor.
Aslen Stavrogonolu(Aydoğan) olup Akdoğan'da yaşamını sürdüren Fikri Çökmez dün vefat etti.
Çökmez'in cenazesi bugün Akdoğan Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı'na defnedildi.
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