Akdoğan bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akdoğan köyünün sevilen çınarlarından olan Hasan Karaöz dün vefat etti.

Karaöz’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Akdoğan Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı’na defnedildi.

