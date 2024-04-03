banner913
banner932
Sıcak hava devam edecek
Sıcak hava devam edecek
36 0
İlk maç Ülkü Yurdu’nun
İlk maç Ülkü Yurdu’nun
26 0
 
13 0
İstanbul'da yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
20 0
"Çocuklara EOKA’nın mücadelesini anlatmalıyız"
21 0
Lefkoşa Kaymakamlığına Cemal Kuyucu atandı
Lefkoşa Kaymakamlığına Cemal Kuyucu atandı
68 0
Alsancak-Lapta Trafiği Rahatlaycak
Alsancak-Lapta Trafiği Rahatlaycak
25 0
banner1012

Keyfiala ailesi yasta

banner1020

banner974
Keyfiala ailesi yasta
banner971
Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Keyfiala ailesinin sevilen siması Gülhan Keyfiala bugün vefat etti.
Keyfiala’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.