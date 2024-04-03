Keyfiala ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Keyfiala ailesinin sevilen siması Gülhan Keyfiala bugün vefat etti.

Keyfiala’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

