Akdoğan bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Akdoğan sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Sütlüce’li olup uzun yıllardan beridir Akdoğan’da yaşayan etrafından sevilen bir sima olan Hüseyin Hacımulla bugün vefat etti.

Hacımulla’nın cenazes ibugün kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Sütlüce Mezarlığı’na defnedilecek.

