Tatar "Ergün Olgun'la hiçbir anlaşmazlığımız yoktur"

Cumhurbaşkanı Tatar: “Ergün Olgun’un emeklilik kararını başka yöne çekmeye çalışanların “haksızlık yaptığını” vurgulayarak, “Hiçbir anlaşmazlığımız yoktur. Emekliliğini yaşayarak ailesine ve kendisine zaman ayırmak istemesi en doğal hakkıdır” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevinden ayrılacak Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile hiçbir anlaşmazlıkları olmadığını ve emekliliğinde de kendisine danışmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Özel Temsilci Ergün Olgun, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Olgun’un görevinden ayrılma kararı ve konuya ilişkin haberleri değerlendirdi.



Tatar: “Emekliliğini yaşayarak ailesine ve kendisine zaman ayırmak istemesi en doğal hakkıdır”



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ergün Olgun’un emeklilik kararını başka yöne çekmeye çalışanların “haksızlık yaptığını” vurgulayarak, “Hiçbir anlaşmazlığımız yoktur. Emekliliğini yaşayarak ailesine ve kendisine zaman ayırmak istemesi en doğal hakkıdır” dedi.

Ergün Olgun ile UBP Genel Başkanlığı döneminde de Kıbrıs konusunda istişarelerde bulunduğunu belirten Tatar, Olgun’un Kıbrıs konusu ve diplomasideki bilgi ve deneyimine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendisine bu görevi teklif ettiğimde kabul etti. Bu benim için bir lütuftu” dedi.

Olgun’un hem Erenköy’de, hem de 1974 savaşında yaralandığını bildiren Tatar, Olgun’a sağlık diledi ve “Ergün beye hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Biz her zaman kendisine danışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs konusunda Cenevre’de sunduğu yeni siyasetin temellerini Ergün Olgun ile yıllar önce konuşmaya başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta artık Türkiye’nin de desteği ile egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki yeni siyasetin yürütüldüğünü anımsatarak, yeni siyasetin Türkiye genelinde de milli siyaset haline geldiğini belirtti.

Resmi müzakerelere egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi ile başlayabileceklerini vurgulayan Tatar, bu olmadan da iki halkın yararına olacak teknik komite çalışmalarını önemsediklerini bsöyledi. Tatar, “Bunun içerisinde yeni kapıların açılması, ekonomik ilişkiler, sağlık konuları, kültürel miras konuları, cinsiyet eşitliği meseleleri, kriminal konular vardır. Kayıp şahısların bulunmasına yönelik de iş birliği vardır” dedi.



Olgun: “Cumhurbaşkanına bana verdiği destek için ve bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum”



Özel Temsilci Ergün Olgun da, istifa ettiğine dair basında yer alan haberlerin doğru olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Ben emekliliğimi istedim. Benim sözleşmem 1 Kasım’da bitiyor. Hiç izin kullanmış değilim. İçeride yaklaşık 2 ay birikmiş iznim var. Dolayısıyla Ağustos sonu itibarıyla ayrılmayı düşündüm. Sayın Colin Stewart Ağustos ortası geliyor. Ondan sonra da izinlerimi kullanacağım ve 1 Kasım itibarıyla da sözleşmemin yenilenmemesini istedim"

Olgun, 80 yaşını doldurduğunu ve sağlık sorunu da bulunmadığını belirterek, “Ailenin de benden beklentileri var. Onlar benimle daha fazla zaman harcamak istiyor” dedi.

Şu anda Cumhurbaşkanlığı içerisinde iyi bir ekip de geliştirdiklerini belirten Ergün Olgun, “Neticede genç kuşağa da devretme zamanımın geldiğini düşünüyorum” dedi.



"Bir takım hedefler belirledik"



Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı’ndaki ekiple birlikte bir takım hedefler belirlediklerini ve ilkelerde değişiklik olmamak kaydıyla bu hedeflere ulaşmak adına muhtelif yöntemler üzerinde tartıştıklarını belirtti.

Olgun, ilkelerini ise “Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle müzakere sürecinin başlayabileceği ve müzakereler başladıktan sonra bir devletle bir toplum arasındaki ilişkinin denklik içinde olmayacağı gerçeğiyle, ilişkinin iki devlet arasında olması” olarak açıkladı.

Bu konularda sürekli olarak Cumhurbaşkanı ile birlikte çalıştıklarını belirten Olgun, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı ile çok sağlıklı bir ilişkimiz oldu. Her zaman bana çok ciddi bir saygı içerisinde davrandılar. Bunu kesinlikle unutmam mümkün değil. Ben buradan, görevden ayrılıyor olabilirim ama ben Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakacak değilim. Ben Cumhurbaşkanı’ndan gördüğüm destek ve savunduğu tezler bakımından birlikte olduk ve bundan sonra da birlikte olacağız. Her zaman bana ihtiyacı olduğunda ben Cumhurbaşkanı’nın yanında olacağım.

Benim emekliliğe ayrılma ihtiyacım bir gereklilik sonucu ortaya çıktı. Ömrümün geriye kalan kısmını biraz daha ailemle geçirmek için. Normal emeklilik yaşı 60-65’tir. Ben 80 yaşına kadar devam ettim. Her şeyin bir sonu var. Bütün arkadaşlarıma bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanına bana verdiği destek için ve bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Görevimi layıkıyla yaptığım kanaatindeyim.”

Olgun, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da değindiği Teknik Komite çalışmalarından bahsederek, bir çözümü beklemeden çözülmesi gereken konuların olduğunu ve iki tarafın iş birliği yapmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.