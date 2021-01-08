Akdoğan, Argo Veli’sine ağlıyor

Mesarya bölgesi köylerinden Akdoğan sevilen bir kişisini daha kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Akdoğan ve bölgede ‘Argo Veli’ olarak bilinen, doğruluğu ve dürüstlüğüyle anılan Veli Özyanardağ bugün hayatını kaybetti.

Veli Özyanardağ’ın cenazesi yarın Akdoğan’da saat 11.00’de kılınacak cenaze namazına müteakip defnedilecek.

