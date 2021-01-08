2556 test sonucunda 8 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2556 olduğunu, 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören 1kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu ,5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.
8 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2556
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 346.410
Toplam Vaka Sayısı: 1743
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1481
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 252
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 210
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: yok
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