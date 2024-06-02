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Akçay yasa boğuldu

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Akçay yasa boğuldu
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Güzelyurt bölgesinin büyüyen köylerinden Akçay sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akçay köy sakinlerinden ve çevresinde sevilen bir sima olan Seval Günsaya bugün vefat etti.
Şeker hastası olan Günsaya’nın bugün sabah saatlerinde emboli atması nedeniyle geçirdiği beyin kanamsı sonucunda hastanede vefat ettiği bildirildi.
Merhumenin cenazesi 3 Haziran (yarın) Akçay Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Akçay Hayrettin Seheroğlu Kabristanlığına defnedilecek.
 
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