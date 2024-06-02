Sibel Tatar: “Köy kurslarında yapılan eserlerle ülke kültürüne katkı yapılıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlen Erenköy Köy Kadın Kursu 2024 Yıl Sonu Sergisi’nin açılışına katıldı.

Sibel Tatar, sergi açılışında yaptığı konuşmada köy kadın kurslarında kültüre ve varoluşun devamına katkı yapıldığını söyledi.

Sibel Tatar, yapılan eserlerin sadece hobi amaçlı olmadığını, ekonomiye katkı yanında öğretmekle, öğrenmekle, öğrenileni eve taşımak ve hediye etmekle ülke kültürüne de katkı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ın bir turizm adası olduğuna işaret eden Sibel Tatar; gastronomi, el işleri ve tarihin, kültürün parçaları olduğunu yapılan eserlerin de kültürel varlığın kanıtı olduğuna dikkat çekti.

Sibel Tatar, yöneticilerin görevinin kültüre sahip çıkmak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara öğreterek aktarmak olduğunu anlattı.

Sibel Tatar, konuşmasında İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projesi kapsamında “Kozada” markası adı altında üretilmeye başlanan ipek ürünleri ile yakın zamanda keçeden üretilecek "Keçada" markası hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde ilki Akçay’da gerçekleşen İpeğin Yeniden Doğuşu Projesi’nin ikincisinin Pamuklu’da başlatıldığını anlatan Sibel Tatar, Pamuklu’da elde edilen kozalardan yapılan eserlerle Erenköy Köy Kadın Kursu 2024 Yıl Sonu Sergisi’nin düzenlenmesinin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

“Kozada” markasıyla ipekten ürünler yapıldığını anlatan Sibel Tatar, koyun ve keçilerin yünlerinden yapılan “Keçada” markası altındaki ürünlerin Kasım ayında tanıtılmaya başlanacağını vurguladı.

Yünlerin toplanmasıyla geri dönüşüm yanında ekonomiye katkı yapılacağını ifade eden Sibel Tatar, bölge halkının gelir elde edeceğini ve turistlerin de ülkeden satın alabileceği bir ürün yaratılacağını kaydetti.

Keçe ve ipekten yapılan ürünlerin ülkede bulmanın çok zor olduğunu aktaran Sibel Tatar, kurslar sayesinde bu ürünlerin yaygınlaşacağını ekonomiye ve kültüre de katkı yapılacağını sözlerine ekledi.

