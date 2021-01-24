Akçay, bugün de Culli dayısını kaybetti

Güzelyurt bölgesinin şirin köylerinden Akçay bir gün arayla iki açı haberle sarsıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Halil Tekyaprak’ın ardından bugün de köyün sevilen isimlerinden Yusuf Özerman (Culli) hayatını kaybetti.

Akçay köyünde Culli dayı olarak bilinen Yusuf Özerman’ın vefatı köyde büyük üzüntü yaratırken, Özerman’ın cenazesi yarın saat 10:30 da Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.

