Güney'de 130 yeni vaka ve 3 ölüm

Güney Kıbrıs'ta bugün üç kişi öldü 130 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte yapılan 7440 test sonrası toplam vaka sayısı 30 bini aştı.

Güney’de toplam covid19 kaynaklı ölüm sayısı ise, 186’ya yükseldi.

