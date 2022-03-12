Akçay bir çınarını daha kaybetti

Akçay köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüüsnü yaşıyor.

Aslen Baf'ın Solya köyünden olan ve uzun yıllardır Güzelyurt'a bağlı Akçay köyünde yaşayan Cahit Öztunar hayata gözlerini yumdu.

87 yaşında hayatını kaybeden Cahit Öztunar bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camii'nde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.