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Seyir halindeki araçta çıkan yangın korkuttu

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Seyir halindeki araçta çıkan yangın korkuttu
Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde seyir halindeki araçta yangın çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 11.35 sıralarında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde, Mehmet Ali Bener yönetimindeki seyir halindeki GJ 689 plakalı araçta şarj dinamosunun sıkışması ve elektrik akşamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.  
Yangın, duyarlı vatandaşların yangın söndürme cihazları ile müdahale etmelerinin ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. 
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