Ağırdağ yasta

Dikmen bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Ağırdağ sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ağırdağ sakini, sevilen sayılan isim İlker Bartın bugün hayatını kaybetti.
Bartın'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu...
Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Ağırdağ Kabristanlığı’na defnedilecek.
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