banner913
banner932
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
12 0
14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
19 0
 
Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar
Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar
14 0
Osman Güvenir’in Dr. Küçük’le ilgili anısı
Osman Güvenir’in Dr. Küçük’le ilgili anısı
22 0
“Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton 7 Nisan’da
“Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton 7 Nisan’da
13 0
2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
61 0
Memur-Sen, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güvenini yineledi
Memur-Sen, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güvenini yineledi
17 0
banner1012

Ağırdağ yasta

banner974
Ağırdağ yasta
banner971
Dikmen bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Ağırdağ sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ağırdağ sakini, sevilen sayılan isim İlker Bartın bugün hayatını kaybetti.
Bartın'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu...
Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Ağırdağ Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.