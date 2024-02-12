Acaröz ailesi yasta

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden İnönü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İnönü sakinlerinden olan ve yıllarca Lefkoşa'nın sevilen esnaflarından biri olan Cemal Acaröz, yaşamını yitirdi. Acaröz'ün vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Cemal Acaröz'ün cenazesi bugün İnönü Köy Camisinde kılınan öğle namazına müteakip İnönü Mezarlığı'nda defnedildi.

