Acaröz ailesi yasta

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden İnönü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İnönü sakinlerinden olan ve yıllarca Lefkoşa'nın sevilen esnaflarından biri olan Cemal Acaröz, yaşamını yitirdi. Acaröz'ün vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Cemal Acaröz'ün cenazesi bugün İnönü Köy Camisinde kılınan öğle namazına müteakip İnönü Mezarlığı'nda defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.